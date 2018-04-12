В рейтинги ста лучших мировых вузов вошли 11 российских

В топ-100 мировых рейтингов вузов за 2017 год вошли 11 российских учебных заведений, сообщает сайт Министерства образования и науки.

Из этих вузов девять — участники проекта «5-100», который создан для повышения конкурентоспособности российских университетов среди научно-образовательных центров мира. Главным комплексным индикатором считается вхождение не менее пяти российских вузов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

Если брать топ-200 мировых институциональных, предметных и отраслевых рейтингов, то в него попали 17 российских университетов (13 — участники проекта «5-100»).

Ранее сообщалось, что МГУ им. Ломоносова вошел в пятерку лучших вузов стран БРИКС , в МГИМО прошел аудит рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS) и получил высшую оценку — пять звезд. Такого показателя не достигал ранее ни один вуз России , Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и стран БРИКС.

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