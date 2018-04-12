В Хорошево-Мневниках пройдет экологическая акция «Добрая школа»

В школе № 1522 имени В. И. Чуркина района Хорошево-Мневники в четверг, 19 апреля, пройдет экологическая акция «Добрая школа».

— К участию в экологической акции приглашаются ученики, родители, учителя и жители района. Для передачи бумажных отходов на переработку необходимо обеспечить минимальную подготовку собранной макулатуры: сложите ее в пакеты, коробки или свяжите веревкой, чтобы она не рассыпалась. Взвешивание будет осуществляться с помощью рычажных весов. Пластиковые крышечки принимаются в пятилитровых бутылках, — сообщили в администрации школы.

Акция будет проходить с 8.00 до 10.00 по адресу: улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 4. Место сбора: спортивная площадка школы. (ео)