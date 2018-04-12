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В Хорошево-Мневниках пройдет экологическая акция «Добрая школа»
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В Хорошево-Мневниках пройдет экологическая акция «Добрая школа» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В школе № 1522 имени В. И. Чуркина района Хорошево-Мневники в четверг, 19 апреля, пройдет экологическая акция «Добрая школа».
— К участию в экологической акции приглашаются ученики, родители, учителя и жители района. Для передачи бумажных отходов на переработку необходимо обеспечить минимальную подготовку собранной макулатуры: сложите ее в пакеты, коробки или свяжите веревкой, чтобы она не рассыпалась. Взвешивание будет осуществляться с помощью рычажных весов. Пластиковые крышечки принимаются в пятилитровых бутылках, — сообщили в администрации школы.
Акция будет проходить с 8.00 до 10.00 по адресу: улица Народного Ополчения, дом 16, корпус 4. Место сбора: спортивная площадка школы. (ео)
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