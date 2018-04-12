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В Выхине-Жулебине провели интерактивную программу в честь Пасхи
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В Выхине-Жулебине провели интерактивную программу в честь Пасхи 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» прошло праздничное мероприятие, посвященное Пасхе.
В гости к особенным деткам и их родителям пришли священнослужитель храма Влахернской Иконы Божией Матери Илия Александрович, воспитанники воскресной школы при храме, директор воскресной школы Марина Смелова, и преподаватель школы Константин, являющийся лидером православного молодежного направления.
Отец Илия обратился к детям и родителям с рассказом о Пасхе, об истории и традициях православного праздника. Программу продолжил театрализованный костюмированный спектакль на пасхальные мотивы, подготовленный воспитанниками воскресной школы.
Далее детей ждала насыщенная интерактивная программа с фокусами, загадками, мыльными пузырями, спортивными конкурсами.
В финале праздничного мероприятия каждый участник получил в дар кулич и шоколадное яйцо. (вт)
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