В Выхине-Жулебине провели интерактивную программу в честь Пасхи

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» прошло праздничное мероприятие, посвященное Пасхе.

В гости к особенным деткам и их родителям пришли священнослужитель храма Влахернской Иконы Божией Матери Илия Александрович, воспитанники воскресной школы при храме, директор воскресной школы Марина Смелова, и преподаватель школы Константин, являющийся лидером православного молодежного направления.

Отец Илия обратился к детям и родителям с рассказом о Пасхе, об истории и традициях православного праздника. Программу продолжил театрализованный костюмированный спектакль на пасхальные мотивы, подготовленный воспитанниками воскресной школы.

Далее детей ждала насыщенная интерактивная программа с фокусами, загадками, мыльными пузырями, спортивными конкурсами.

В финале праздничного мероприятия каждый участник получил в дар кулич и шоколадное яйцо. (вт)