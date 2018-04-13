Ещё
В Кирове учеников школы эвакуировали из-за разлитого растворителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван самый богатый член кабмина
Назван самый богатый член кабмина

В Кирове учеников школы эвакуировали из-за разлитого растворителя 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Бутылку с опасным веществом принес в учебное заведение ученик первого класса.
Инцидент произошел вчера в школе № 59. Ученик первого класса принес в школу емкость с растворителем и случайно разлил жидкость в фойе первого этажа.
«Руководство школы сразу же предприняло необходимые меры: растворитель убрали, открыли окна для проветривания. Но так как запах оставался достаточно сильным, было принято решение приостановить учебный процесс. Детей отправили домой для того, чтобы они отучились дистанционно. Со следующего дня учебный процесс в школе продолжится в обычном режиме», — сообщил начальник городского департамента образования Александр Петрицкий.
Фото — admkirov.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Кировский государственный медицинский университет отпраздновал 31-ую годовщину со дня основания В Котельниче из окна общежития «выпал» студент: молодой человек сломал ногу В Кирове мужчина украл ноутбук у иностранца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»361
В России решили избавиться от двух министерств119
Умер юморист Андрей Жмакин66
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны215
Украина пригрозила России по газу296
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение