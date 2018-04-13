В Кирове учеников школы эвакуировали из-за разлитого растворителя

Бутылку с опасным веществом принес в учебное заведение ученик первого класса.

Инцидент произошел вчера в школе № 59. Ученик первого класса принес в школу емкость с растворителем и случайно разлил жидкость в фойе первого этажа.

«Руководство школы сразу же предприняло необходимые меры: растворитель убрали, открыли окна для проветривания. Но так как запах оставался достаточно сильным, было принято решение приостановить учебный процесс. Детей отправили домой для того, чтобы они отучились дистанционно. Со следующего дня учебный процесс в школе продолжится в обычном режиме», — сообщил начальник городского департамента образования Александр Петрицкий.

Фото — admkirov.ru