В детсадах на Таганрогской и Краснодонской состоится клубный день

В двух дошкольных корпусах школы №2121 имени Куркоткина 15 апреля организуют очередной клубный день для маленьких и взрослых жителей района Люблино. Как сообщили в администрации школы, вход на все занятия будет свободным.

— Клубный день — это семинары, мастер-классы, открытые занятия, квесты и арт-проекты, общение с педагогами. Городской проект стартовал во всех образовательных учреждениях Москвы в декабре прошлого года. В этот раз клубный день состоится в двух дошкольных отделениях — на Тагагрогской и Краснодонской, — добавил представитель школы.

Начало в 11.00. Адреса детских садов: улица Таганрогская, дом 22, улица Краснодонская, дом 37. (мю)