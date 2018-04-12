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В детсадах на Таганрогской и Краснодонской состоится клубный день
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В детсадах на Таганрогской и Краснодонской состоится клубный день 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
В двух дошкольных корпусах школы №2121 имени Куркоткина 15 апреля организуют очередной клубный день для маленьких и взрослых жителей района Люблино. Как сообщили в администрации школы, вход на все занятия будет свободным.
— Клубный день — это семинары, мастер-классы, открытые занятия, квесты и арт-проекты, общение с педагогами. Городской проект стартовал во всех образовательных учреждениях Москвы в декабре прошлого года. В этот раз клубный день состоится в двух дошкольных отделениях — на Тагагрогской и Краснодонской, — добавил представитель школы.
Начало в 11.00. Адреса детских садов: улица Таганрогская, дом 22, улица Краснодонская, дом 37. (мю)
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