Школьники из района Люблино побывали на шоколадной фабрике

Воспитанники школы №2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино, приняли участие в экскурсии по одной из московских шоколадных фабрик. Об этом сообщили в администрации школы.

— Ребята ознакомились с экспозицией музея истории шоколада и какао, находящегося на территории фабрики. В увлекательной форме им рассказали о многовековой истории шоколада. После экскурсии по музею ребята посетили действующее кондитерское производство, где пробовали конфеты и шоколад прямо с конвейера, продегустировали продукцию и получили сладкий подарок, — сказал представитель школы.

Адрес школы №2121 имени Куркоткина: Ставропольская улица, дом 20. (мю)