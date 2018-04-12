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Школьники из района Люблино побывали на шоколадной фабрике
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Школьники из района Люблино побывали на шоколадной фабрике 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Воспитанники школы №2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино, приняли участие в экскурсии по одной из московских шоколадных фабрик. Об этом сообщили в администрации школы.
— Ребята ознакомились с экспозицией музея истории шоколада и какао, находящегося на территории фабрики. В увлекательной форме им рассказали о многовековой истории шоколада. После экскурсии по музею ребята посетили действующее кондитерское производство, где пробовали конфеты и шоколад прямо с конвейера, продегустировали продукцию и получили сладкий подарок, — сказал представитель школы.
Адрес школы №2121 имени Куркоткина: Ставропольская улица, дом 20. (мю)
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