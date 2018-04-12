Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших учебных заведений мира 

Одиннадцать российских вузов вошли в топ‐100 лучших мировых вузов за 2017 год. Об этом сообщил сайт Министерства образования и науки России.
Известно, что девять из них являются участниками проекта «5-100». Пресс-служба министерства также заявила, что в ТОП-200 попали 17 российских университетов.
Представители ведомства добавили, что в 2017 году в рамках проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» были выбраны высшие учебные заведения, на базе которых создадут подобные инновационные центры. В их числе оказался 51 вуз из 39 субъектов России.
Проект «5-100» создан для повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. Инициатором «5-100» стал президент РФ Владимир Путин.
Роскомнадзор лишил лицензии два частных российских вуза. Также приостановлена деятельность еще одного на основании проверок. При закрытие высшего учебного заведения, учредитель вуза должен организовать перевод учащихся в другие университеты по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.