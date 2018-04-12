Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших учебных заведений мира

Одиннадцать российских вузов вошли в топ‐100 лучших мировых вузов за 2017 год. Об этом сообщил сайт Министерства образования и науки России.

Известно, что девять из них являются участниками проекта «5-100». Пресс-служба министерства также заявила, что в ТОП-200 попали 17 российских университетов.

Представители ведомства добавили, что в 2017 году в рамках проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» были выбраны высшие учебные заведения, на базе которых создадут подобные инновационные центры. В их числе оказался 51 вуз из 39 субъектов России

Проект «5-100» создан для повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. Инициатором «5-100» стал президент РФ Владимир Путин