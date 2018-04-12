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Дети на лечении в Пермском онкогематологическом центре смогут обучаться дистанционно
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Дети на лечении в Пермском онкогематологическом центре смогут обучаться дистанционно 

ТАСС 1 час назад
ПЕРМЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Дети, находящиеся на лечении в Пермском онкогематологическом центре, смогут получать непрерывное образование в учебном классе, оснащенном технологиями интерактивного и дистанционного обучения. Два инновационных учебных класса открылись в онкогематологическом центре в четверг в рамках федерального образовательного проекта «УчимЗнаем».
"К открытию этих классов мы готовились почти год. Мы хотели сделать их очень функциональными, комфортными для таких детей, и нам кажется, что у нас это получилось. Мы уверены, что благодаря этому проекту дети будут не только больше знать и лучше учиться, но и, конечно, будут быстрее выздоравливать. Это главное, ради чего мы все это делаем", — рассказала журналистам после церемонии открытия классов министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, добавив, что после отработки этой технологии на базе стационара онкогематологического центра и школы №132, ее можно будет транслировать на другие стационары Перми и края.
Ранее обучение в больнице осуществлялось традиционным способом: в учебный класс отделения больницы приходил учитель школы №132 и проводил урок.
Это, по словам главного врача Краевой детской клинической больницы Дмитрия Антонова, не позволяло в полной мере учитывать индивидуальные возможности, состояние здоровья, самочувствие детей, кроме того, не всегда здоровье позволяет детям сидеть за партой. Теперь учебный класс на безвозмездной основе оснастили современным компьютерным оборудованием, которое позволяет использовать технологии интерактивного и дистанционного обучения — видеть учителя в классе на экране, по электронной почте получать задания, а затем отправлять учителю на проверку.
Как отмечал ранее Антонов, образование и развитие детей из онкогематологического центра, не должно прерываться, поскольку «это важный элемент, в том числе психологической адаптации в обществе».
О проекте
Федеральный проект «УчимЗнаем» для детей, болеющих тяжелыми заболеваниями и в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений, появился в начале 2014 года. Сейчас проект реализуется в 12 регионах страны от Калининграда до Хабаровска. По словам руководителя проекта Сергея Шарикова, основная его идея в том, «чтобы ребенок отвлекался от тяжелых процедур и состояния изоляции».
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