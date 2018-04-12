Старшеклассники школы № 201 из САО хотят работать в Пенсионном фонде РФ

Недавно в этой школе был открыт информационный стенд Пенсионного Фонда РФ, где постоянно представлены плакаты, листовки и прочие наглядные пособия ПФР. Также в школе регулярно проводятся и уроки по пенсионной грамотности. В итоге, уже сегодня, многие ребята стали с пониманием относиться к ряду вопросов по формированию своего пенсионного будущего.

В этом, еще раз убедились сотрудники территориальной Клиентской службы ГУ ПФР №5 «Войковский, Молжаниновка, Сокол», где состоялись плановые занятия по пенсионной грамотности с девятиклассниками этой школы.

— Ребята осознанно анализировали вместе с нами преимущества белой зарплаты над серой, значение не страховых периодов в формировании пенсионного стажа, изучали новые возможности электронных услуг ПФР и многое другое, — говорит заместитель руководителя Клиентской службы ГУ ПФР №5 Александра Разувайкина, которая проводила занятия.

Причем, как отметила А. Разувайкина, активное участие в уроке приняли в этот раз, и преподаватели этой школы, которые пришли вместе с учениками. Они в частности, просили помочь им разобраться в нормативах по досрочной пенсии для педагогов. Таким образом, по словам А. Разувайкиной, занятия приобретают комплексный, совместный с учителями характер.

В конце занятия, ученик девятого класса Михаил Ленский озвучил коллективную просьбу своих одноклассников, — предоставить им возможность в дни летних каникул поработать в клиентских службах Пенсионного фонда в качестве стажеров. Просьба будет рассмотрена руководством ГУ ПФР №5 — Хочу поблагодарить руководство ГУ ПФР №5 за такие содержательные уроки и внимание к нашим ребятам, — заявила преподаватель школы Татьяна Олейникова. — Наша школа носит имя героев страны Зои , и ее брата Саши Космодемьянских, которые в ней учились. И потому в нашей школе большое значение отводится патриотическому воспитанию школьников. Уверена, что и полученные знания по работе социальных механизмов нашего государства — одна из составляющих ступенек в формировании гражданского сознания наших ребят. Ведь, чтобы любить Родину, надо ее хорошо знать и понимать.

Наша справка:

Школа № 201 — это одна из старейших школ Москвы. В этом году ей исполнилось 100 лет. В тридцатые годы прошлого столетия там учились Зоя Космодемьянская и ее младший брат Саша. В 1941 году Зоя перешла в 10 класс и ушла добровольцем на фронт. Затем два года спустя ушел воевать с фашистами ее брат Александр, чтобы отомстить за смерть сестры. К сожалению, и он погиб смертью храбрых за несколько дней до окончания войны. Оба получили звание Героев Советского Союза посмертно.

В школе создан музей, посвященный Зои и Саше Космодемьянских. Ребята регулярно ухаживают за их могилами на Новодевичьем кладбище.