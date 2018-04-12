На Синявинской поговорили о здоровье

Обучающую лекцию о формировании здорового образа жизни провели для педагогов «Школы Перспектива». Сотрудники отделения профилактики городской поликлиники № 45 в рамках совместного проекта Департамента образования и Департамента здравоохранения при поддержке Мосгордумы «Здоровая столица» рассказали учителям о рисках развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов.

— Специалисты также рассказали о методах диагностики и лечения болезней, медицинских услугах в городских поликлиниках, — отметила представитель администрации школы.

Помимо этого, состоялся просмотр фильма об угрозе вредных привычек и важности правильного питания. (то)