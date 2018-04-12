Окно «Школы Перспектива» украсила оригинальная открытка

В рамках празднования Дня космонавтики педагоги «Школы Перспектива» совместно с учениками подготовил для всех школьников оригинальный подарок: окно фасада корпуса «Б» украсили яркой тематической открыткой. Дизайн разработали ученики 5 «Д» класса совместно с родителями и классным руководителем.

— Всемирный день авиации и космонавтики. 57 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человека полет во Вселенную. Для нашей страны это гордость! Мы поздравляем всех с этим замечательным праздником, — отметила представитель администрации школы.

А в фойе корпуса «А» открылась выставка картин, посвященная космосу. Главное место среди работ, несомненно, занимают портреты космонавта-первопроходца Гагарина, благодаря которому 12 апреля 1961 года человечество покорило космос. (то)