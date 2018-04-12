«Чтобы изменить систему образования, нужно поменять чиновников»

«Путин одержим идеей поломать всю систему образования и в высшем, и в среднем звене. В прошлом году когда мы приехали с Путиным на выставку учебников, он пришел в бешенство и сказал: „Убрать!“. Речь идет о тупых антироссийских учебниках. Там был пример из задачки: „У одного мальчика три упаковки „Тоника“, а у другого — две упаковки „Тоника“. При этом было указано название. Как это может быть реклама „Тоника“ в учебнике?

У нас направлено было все на то, чтобы развалить образование. Мы учились в другой стране (СССР — прим.ред.) Образование в России разваливалось намеренно. Бывший министр образования позволял себе говорить на всероссийском съезде учителей о том, что России не нужно высокого уровня образования, для этого есть Оксфорд и Кэмбридж. Как результат — сейчас у нас учебные заведения готовят таких специалистов, что работать на промышленных предприятиях они не могут — не научены. Нам это нужно сломать.

Это конкуренция Запада, причем колоссальная. Когда люди за копейки будут получать высококлассное образование никто не будет платить за американские университеты. Вот китайцы придумали свой список университетов, в котором китайские университеты. Они сразу получили приток людей, сразу пошло развитие промышленности, ведь они сами готовят высококлассных специалистов.

Чтобы изменить систему образования, нужно поменять чиновников. Очень правильно поступил премьер-министр независимого Сингапура Ли Куан Ю, которого называют архитектором „сингапурского экономического чуда“. Что он сделал? Он полностью поменял чиновников. И сделал это с помощью системы, аналога искусственного интеллекта.