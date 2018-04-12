Маленькие жители района Сокол узнали больше об истории мороженого

Учащиеся второго класса школы №1249, расположенной на Соколе, вместе с классным руководителем посетили фабрику мороженого. О впечатлениях участников рассказал представитель образовательного учреждения.

— Мороженое, пожалуй, самое любимое лакомство для детей. Но не все знают, как именно изготавливают этот десерт. На фабрике школьники нашли ответы на все свои вопросы, — пояснили в школе. — Ребята узнали историю появления мороженого, познакомились с процессом его изготовления, побывали в роли мастеров по украшению холодного десерта и получили интересные подарки.

Дети отметили, что путешествие на фабрику было не только познавательным, но и очень вкусным. (ео)