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Маленькие жители района Сокол узнали больше об истории мороженого
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Маленькие жители района Сокол узнали больше об истории мороженого 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Учащиеся второго класса школы №1249, расположенной на Соколе, вместе с классным руководителем посетили фабрику мороженого. О впечатлениях участников рассказал представитель образовательного учреждения.
— Мороженое, пожалуй, самое любимое лакомство для детей. Но не все знают, как именно изготавливают этот десерт. На фабрике школьники нашли ответы на все свои вопросы, — пояснили в школе. — Ребята узнали историю появления мороженого, познакомились с процессом его изготовления, побывали в роли мастеров по украшению холодного десерта и получили интересные подарки.
Дети отметили, что путешествие на фабрику было не только познавательным, но и очень вкусным. (ео)
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