Учителем года стал трудовик

Фото Иван Лютков

Сегодня во Владимире подвели итоги областного конкурса «Педагог года», участие в котором приняли 24 человека со всех районов региона.

В этом году конкурс проводился уже в 27-й раз. Заместитель губернатора по социальной политике Михаил Колков, который сегодня отмечает свое пятилетие в этой должности, отметил, что все эти годы был рука об руку с преподавателями и воспитателями.

«Будущее за талантливыми и одаренными детьми. Конечно, интернет вторгается в нашу жизнь, а друзьями школьников становятся IPhone. Вы должны помочь ребенку, чтобы он удивлялся на ваших руках от новых знаний, новых открытий. На первый план у нас выходит дополнительное образование. И здесь необходимо отметить роль кванториума. Сейчас это ведущее учреждение страны. Только в прошлом году 62 воспитанника получили не только российские, но и зарубежные награды. Мы с губернатором Светланой Орловой планируем создать такие кванториумы по всей области, а на очереди у нас — медиаквантумы — новое направление, где дети смогут узнавать и рассказывать о своих достижениях и открытиях», — обратился к собравшимся лауреатам Михаил Колков.

Много добрых слов прозвучало в адрес учителей и воспитателей от директора департамента образования Ольги Беляевой и спонсоров конкурса, которые отметили своих номинантов. Стоит отметить, что все участники областного конкурса получили Почетные грамоты, а лучшие из лучших в своих номинациях дипломы и ценные призы.

Педагогом-исследователем стал Алексей Самсонов учитель истории и обществознания Боголюбовской средней школы имени чемпионки мира по шахматам Е. Быковой.

Педагогом-мастером оказалась Елена Сафонова учительница начальных классов средней школы №40 города Владимира.

Учитель трудов городского межшкольного комбината №2 Павел Бичуренко завоевал звание педагога-новатора, воспитателем года стала Татьяна Милютина из Гороховецкого района

Елена Иванычева из центра внешкольной работы города Кольчугино оказалась самой-самой в номинации «Сердце отдаю детям».