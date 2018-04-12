Студенты МАИ побывали на полуострове Рыбачий

Студенты Московского авиационного института под руководством наставника по лыжному туризму и члена турклуба МАИ Романа Бакирова отправились в увлекательное путешествие в Мурманскую область . Ребята побывали на полуострове Рыбачий.

«В поход на полуостров Рыбачий, что в Мурманской области, отправилось 10 человек — пятеро студентов МАИ от первого до шестого курсов, несколько выпускников и один студент МИИТ. Команда собралась разнообразная по опыту, для части группы это был первый опыт тундровых походов, для кого-то — первый зимний, а для некоторых — первый поход в принципе», — приводит официальный сайт вуза зарисовки одного из участников.