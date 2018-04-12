Пятиклассникам из Войковского рассказали о героях военных сражений

Учащиеся 5 «Б» класса школы №2099 в Войковском посетили Музей Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщил представитель администрации школы.

— В экспозиционном пространстве масштабно отражены события целой эпохи нашей страны. Музейные раритеты повествуют о славном героическом прошлом России и ее героях, — уточнил сотрудник образовательного учреждения.

Ребята увидели памятники истории: награды и униформу, живопись и графику, скульптуры и карты, документы и предметы быта, знамена, снаряжения и оружие. (ео)