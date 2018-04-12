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Школьники из Войковского продемонстрировали знание литературы на городском конкурсе
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Школьники из Войковского продемонстрировали знание литературы на городском конкурсе 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей» приняла участие команда школы №717 из Войковского. Семиклассникам предстояло пройти несколько заданий в залах русской и зарубежной литературы.
— Нас ждали серьёзные испытания: встреча с литературными героями и интересные вопросы для проверки знания художественных произведений. Мы старались получить максимальные баллы, но не на всех этапах это получилось, — пояснил один из сотрудников образовательной организации.
Как добавили представители школы, несмотря на то, что ребята не стали победителями, они получили массу удовольствия от игры. (ео)
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