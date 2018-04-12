Школьники из Войковского продемонстрировали знание литературы на городском конкурсе

В городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей» приняла участие команда школы №717 из Войковского. Семиклассникам предстояло пройти несколько заданий в залах русской и зарубежной литературы.

— Нас ждали серьёзные испытания: встреча с литературными героями и интересные вопросы для проверки знания художественных произведений. Мы старались получить максимальные баллы, но не на всех этапах это получилось, — пояснил один из сотрудников образовательной организации.

Как добавили представители школы, несмотря на то, что ребята не стали победителями, они получили массу удовольствия от игры. (ео)