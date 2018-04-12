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Назарбаев поделился с казахстанцами советами по воспитанию детей
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Назарбаев поделился с казахстанцами советами по воспитанию детей 

Мир24 2 часа назад
Дороги в будущее неучам нет. Если ребенок на уроках бездельничает, родители должны его стимулировать. Такой совет казахстанцам дал президент страны Нурсултан Назарбаев. В пример привел историю одного из немецких философов, передает телеканал «МИР 24».
«Шопенгауэр — величайший европейский философ, читаю сегодня. Пишет в своей биографии, как его отец голодным три дня держал, чтобы он выучил то, что ему положено. Так же и композиторов учили. Наверное, им тогда не нравилось, но потом все благодарят», — рассказал президент Казахстана.
Советами с родителями глава государства поделился на презентации проекта «100 новых учебников на казахском языке». Инициатором перевода лучших мировых пособий был сам президент.
Сегодня ему представили первые 18 книг. Все они по гуманитарным дисциплинам — экономике, менеджменту, журналистике. Каждый учебник будет издан тиражом в десять тысяч экземпляров. Их бесплатно передадут в вузы Казахстана.
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