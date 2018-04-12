Мазуринские чтения прошли в Обручевском районе 

Преподаватели, врачи-педиатры и студенты собрались в стенах Университета имени Пирогова на ежегодной VIII Всероссийской научно-практической студенческой конференции.
Мероприятие было посвящено памяти заведующего кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического факультета Андрея Владимировича Мазурина. «Андрей Владимирович был прекрасным врачом и известным педагогом, профессором членом-корреспондентом РАМН. Все старшее поколение кафедры является его учениками», — объяснила руководитель студенческого научного кружка кафедры пропедевтики детских болезней, доцент Любовь Евгеньевна Ларина. По ее мнению, работы, которые присылают на «Мазуринские чтения», демонстрируют развитие клинического мышления будущих педиатров, что очень важно для профессиональной деятельности. Кроме того, студенты в период подготовки к конференции получают возможность познакомиться со сложными клиническими случаями.