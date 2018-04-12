Законопроект о добровольном изучении языков вызвал недоумение в Казани 

«В условиях большого культурного многообразия нашей страны подобные предложения нам кажутся недопустимыми. Но давать оценку законодательной инициативе сейчас достаточно сложно», — заявила на брифинге замглавы пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
В Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков республик. Школьники будут их изучать, только если сами этого захотят (и если родители будут не против). Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка.
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