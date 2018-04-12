Ряд изменений в правилах приема в нижегородские вузы произошел в 2018 году

Об этом сообщил начальник сектора программ высшего и среднего профобразования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования , науки и молодежной политики региона Игорь Захаров на пресс-конференции 12 апреля.

По его словам, нововведения будут незначительными и коснутся в первую очередь абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья — инвалидов I и II групп.

«В этом году при подачи заявлений для этой категории абитуриентов исключены требования о наличии заключения медико-социальной экспертизы о противопоказаниях к обучению. Раньше они должны были приносить такую справку. Также появились более широкие возможности у поступающих в вузе на базе профильного среднего специального и высшего образования. Они вправе сами выбрать формат. То есть, можно поступать на базе либо ЕГЭ, либо вступительных испытаний, которые вуз предлагает для школьников, либо тех, которые вуз проводит самостоятельно», — пояснил Захаров.

Еще одно изменение, которое будет действовать с 2018 года, касается времени работы приемных комиссий в последний день подачи заявлений.

«Ранее было достаточно большое количество обращений на эту тему. Приемные комиссии заканчивали работу в разное время. Теперь утвержден единый график. Все вузы будут осуществлять прием заявлений до 18.00 по местному времени. По решению организаций, они могут заканчивать работу позднее, но не раньше», — сказал Игорь Захаров.