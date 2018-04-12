В Бибиреве прошла акция для школьников «Право знать»

Профилактическая акция «Право знать» прошла для учеников школы «Глория» в Бибиреве. Провели ее начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Бибирево подполковник полиции Наталья Балакина совместно с оперуполномоченным окружного Отдела по контролю за оборотом наркотиков лейтенантом полиции Оксаной Мусатовой, сообщили в УВД по СВАО.

— Участниками встречи стали ученики старших классов — именно в этом возрасте многие пробуют первую в жизни сигарету и алкоголь. Зачастую пристрастие к табаку и спиртному может привести к употреблению наркотических средств. Полицейские рассказали школьникам об опасности вредных зависимостей, а также разъяснили ответственность за их потребление, — отметили в управлении.

Кроме того, школьники увидели фильм «Скажи наркотикам НЕТ». Картина повествует об искалеченных судьбах наркоманов.

После окончания лекции многие ученики школы признались: они впервые всерьез задумались о том, какой риск для жизни и здоровья несут вредные привычки. (ак)