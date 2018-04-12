Ещё
В Бибиреве прошла акция для школьников «Право знать»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бибиреве прошла акция для школьников «Право знать» 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Профилактическая акция «Право знать» прошла для учеников школы «Глория» в Бибиреве. Провели ее начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Бибирево подполковник полиции Наталья Балакина совместно с оперуполномоченным окружного Отдела по контролю за оборотом наркотиков лейтенантом полиции Оксаной Мусатовой, сообщили в УВД по СВАО.
— Участниками встречи стали ученики старших классов — именно в этом возрасте многие пробуют первую в жизни сигарету и алкоголь. Зачастую пристрастие к табаку и спиртному может привести к употреблению наркотических средств. Полицейские рассказали школьникам об опасности вредных зависимостей, а также разъяснили ответственность за их потребление, — отметили в управлении.
Кроме того, школьники увидели фильм «Скажи наркотикам НЕТ». Картина повествует об искалеченных судьбах наркоманов.
После окончания лекции многие ученики школы признались: они впервые всерьез задумались о том, какой риск для жизни и здоровья несут вредные привычки. (ак)
Управа района Бибирево: последние новости
В СВАО молодые специалисты поучаствуют в «Эстафете профессионального успеха» Школьники из Бибирева побывали в Аптекарском огороде МГУ и Зоологическом музее Москвы Десятиклассники из Бибирева показали высокие результаты в оказании первой доврачебной помощи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии176
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство23
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»222
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса311
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию134
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение