В Оренбурге новая школа № 87 работает незаконно?

Оренбуржцы обеспокоены ситуацией с новой школой в 19 микрорайоне Оренбурга , которая открылась 11 января 2018 года. Учебное заведение работает без лицензии, потому что земля не оформлена должным образом.

По информации СМИ, земельный участок, на котором построена школа, находится в общедолевой собственности жильцов многоквартирных домов, и нужно выделить землю под образовательное заведение. Однако жители многоэтажек опасаются, что после межевания им придется за свой счет обслуживать внутридворовую территорию, включая дороги.

«В школе идет процесс лицензирования. Пожнадзор и Роспотребнадзор дали положительные заключения, осталось оформить землю, этим занимается департамент градостроительства и земельных отношений. Эта ситуация никак не отразилась на учебном процессе, уроки идут по расписанию», — заявила корреспонденту « АиФ Оренбург » начальник Управления образования администрации города Оренбурга Нина Гордеева.