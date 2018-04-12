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В Оренбурге новая школа № 87 работает незаконно?
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В Оренбурге новая школа № 87 работает незаконно? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбуржцы обеспокоены ситуацией с новой школой в 19 микрорайоне Оренбурга, которая открылась 11 января 2018 года. Учебное заведение работает без лицензии, потому что земля не оформлена должным образом.
По информации СМИ, земельный участок, на котором построена школа, находится в общедолевой собственности жильцов многоквартирных домов, и нужно выделить землю под образовательное заведение. Однако жители многоэтажек опасаются, что после межевания им придется за свой счет обслуживать внутридворовую территорию, включая дороги.
«В школе идет процесс лицензирования. Пожнадзор и Роспотребнадзор дали положительные заключения, осталось оформить землю, этим занимается департамент градостроительства и земельных отношений. Эта ситуация никак не отразилась на учебном процессе, уроки идут по расписанию», — заявила корреспонденту «АиФ Оренбург» начальник Управления образования администрации города Оренбурга Нина Гордеева.
Начальник департамента градостроительства и земельных отношений Оренбурга Сергей Бренев заверил обеспокоенных жителей, что после подписании документов для них ничего не изменится, а все внутридворовые дороги являются, согласно плану, подъездными путями, сообщает РИА56.
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