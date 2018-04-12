Вопросы духовно-нравственного воспитания детей обсуждают сегодня в окружной столице

В школе №4 проходят первые городские образовательные чтения педагогических работников по программе «Социокультурные истоки в начальном общем образовании». Учителя начальных классов, воспитатели детских садов, представители духовенства, родительского сообщества обсуждают актуальные вопросы нравственного просвещения. Инициатором чтений стала общественная организация «Родительский комитет Югры».

Председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков в своем обращении к участникам конференции подчеркнул: «Опыт последних нескольких десятилетий показывает, что одного образования для того чтобы вырастить полноценную личность, недостаточно. И конечно, очень хорошо, что в Ханты-Мансийске получила свое развитие социокультурная программа „Истоки“, которая позволяет на систематической основе объединить усилия всех присутствующих в этом зале во имя очень высокой цели — воспитание духовно-нравственной личности. Сегодня я благодарю родительскую общественность и учителей, воспитателей за созидательный труд. Особая признательность — представителям духовенства, как носителям русских традиций и хранителям ценностей. Вклад каждого из вас в развитие наших детей — неоценим».

«Образовательные чтения — это универсальная площадка для заинтересованного обмена мнениями, опытом работы по эффективному внедрению методик интеграции обучения в воспитательный процесс, на основе ценностей русской культуры. Сегодня эта площадка собрала более 250 педагогов муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, учреждений профессионального образования, представителей духовенства, общественности, органов власти, депутатов Думы города и родителей. Такой представительный состав участников подчеркивает важность и актуальность вопросов, вынесенных на повестку дня. Ведь в центре внимания — вопросы воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, уважения к отечественной истории, укрепления непреходящих ценностей и семьи», — отметила в своем приветствии заместитель Главы города Ирина Черкунова.

В столице Югры внедрение социокультурной программы ведется уже более пяти лет и она не теряет своей актуальности. Во многом, этому способствует подписанное несколько лет назад соглашение между администрацией города и духовно-просветительским центром, в котором обозначены шаги по патриотическому воспитанию подрастающего поколения горожан. Активно ведется профессиональная подготовка учителей и воспитателей, готовых преподавать «Истоки», организуются дополнительные занятия в школах и детских садах, в каникулярное время работают тематические смены в образовательных учреждениях, разрабатываются методические рекомендации и учебные пособия.

Организаторы уверены, что образовательные чтения позволят педагогам обобщить уже имеющийся опыт, и рассмотреть новые возможности для более глубокого внедрения социокультурной программы в общеобразовательный процесс.

Продлится мероприятие два дня и завершаться принятием итоговой резолюции.