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Расписание Единого государственного экзамена не претерпит изменений из-за проведения Чемпионата мира — 2018. Об этом 12 апреля сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова.
— Мы синхронизировали время экзамена и время начала игр: соревнования Чемпионата стартуют с шести часов, после завершения ЕГЭ, — сообщил Сергей Кравцов.
Он отметил, что математику и русский язык выпускники сдадут до начала Чемпионата мира.