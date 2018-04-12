Чемпионат мира — 2018 никак не повлияет на расписание Единого государственного экзамена

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— Мы синхронизировали время экзамена и время начала игр: соревнования Чемпионата стартуют с шести часов, после завершения ЕГЭ, — сообщил Сергей Кравцов.

Он отметил, что математику и русский язык выпускники сдадут до начала Чемпионата мира.