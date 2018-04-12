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Эксперт: сотрудничество власти и образования помогает норильским предпринимателям
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Эксперт: сотрудничество власти и образования помогает норильским предпринимателям 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Норильский государственный индустриальный институт реализует образовательную программу по инициативе муниципального агентства развития предпринимательства для людей любого возраста — благодаря этому число субъектов предпринимательства растет. Мнение об эффективности такой формы подготовки высказал на Красноярском экономическом форуме и. о. ректора вуза Дмитрий Дубров.
"Муниципальное агентство развития предпринимательства проявило инициативу и заказало программу в вузе, чтобы она работала. Обучение происходит нормативным документам, необязательно это должны быть студенты, там есть разновозрастные группы. Где-то создают проекты, где-то они успешные, в целом субъекты предпринимательства в Норильске растут", — сказал Дубров.
Он добавил, что в Норильске развивается поддержка малого бизнеса по типу бизнес-ангелов (частных венчурных инвесторов, поддерживающих компании на ранних этапах развития — прим. ТАСС). «Бизнес-ангелы за рубежом сопровождают финансово и вливаются в процесс, у нас такого проекта, наверное, в чистом виде не получится сделать. Но если говорить про моногорода, то попытка создания бизнес— ангелов на норильском примере существует: выдаются беспроцентные кредиты на развитие малых форм предпринимательства, интересные проекты. »Норильский никель" не входит в состав этих предприятий", — отметил Дубров.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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