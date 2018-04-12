Издательства доработают учебники после введения новых образовательных стандартов

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) вынудит издательства переработать школьные учебники, рассказал изданию Lenta.ru один из разработчиков стандарта, профессор МПГУ и автор учебников издательства «Русское слово» Сергей Зинин.
«Безусловно, новые ФГОСы потребуют серьезной работы и над учебниками. Сегодня в большинстве своем качество учебников не может быть признано удовлетворительным. Многие по-прежнему содержат погрешности в изложении материалов», — сказал Зинин.
По словам Зинина, после принятия измененных стандартов учебные пособия будут переработаны и пройдут новые экспертизы за счет издательств.
«Все учебники будут доработаны, но содержательное ядро в них сохранится. Никто не откажется ни от «Капитанской дочки», «Дубровского» или “Тараса Бульбы”. Ломать традиции российского образования никто не планирует. ФГОС — это не революция, а эволюция», — добавил он.
Ранее министр образования России Ольга Васильева заявила, что масштабные обсуждения проектов ФГОС с привлечением депутатов пройдут в мае-июне 2018 года.