Семь ишимских школьников попали в больницу, перепутав таблетки с витаминками

Семеро младшеклассников наглотались таблеток в школе №31 в Ишиме и попали в больницу. Инцидент произошел накануне, 11 апреля. Девочки и мальчики, которым не больше 11 лет, приняли лекарство, которое в том числе назначают при шизофрении, неврозах, а также депрессии, и почувствовали себя нехорошо. О событиях того дня 72.ru рассказал собственный источник: Девочка принесла из дома в школу какой-то антидепрессант. Думая, что пьет витаминки, она поделилась ими со своими друзьями. В итоге семь детей попали в больницу, там их осмотрели, — рассказала 72.ru женщина, знакомая с ситуацией. В школе, где случился этот инцидент, информацию о случившемся подтвердили.

— Все дети сегодня были на занятиях, они здоровы, — сообщили в ишимской школе №31.