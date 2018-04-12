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Семь ишимских школьников попали в больницу, перепутав таблетки с витаминками
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Семь ишимских школьников попали в больницу, перепутав таблетки с витаминками 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Семеро младшеклассников наглотались таблеток в школе №31 в Ишиме и попали в больницу. Инцидент произошел накануне, 11 апреля. Девочки и мальчики, которым не больше 11 лет, приняли лекарство, которое в том числе назначают при шизофрении, неврозах, а также депрессии, и почувствовали себя нехорошо. О событиях того дня 72.ru рассказал собственный источник: Девочка принесла из дома в школу какой-то антидепрессант. Думая, что пьет витаминки, она поделилась ими со своими друзьями. В итоге семь детей попали в больницу, там их осмотрели, — рассказала 72.ru женщина, знакомая с ситуацией. В школе, где случился этот инцидент, информацию о случившемся подтвердили.
— Все дети сегодня были на занятиях, они здоровы, — сообщили в ишимской школе №31.
В полиции об этой ситуации уже знают и говорят, что состояние детей на данный момент стабильное, учеников младших классов отпустили из больницы. — В полицию Ишима поступила информация о том, что семь учеников одной из городских школ поступили в местную больницу предположительно с признаками отравления. По предварительным данным, ребенок 2007 года рождения, учащийся в данной школе, принес лекарственные таблетки и раздал товарищам в классе под видом витаминов. Данная ситуация стала известна учителю, который оперативно обратился за медицинской помощью. Школьники, употребившие лекарство, были доставлены в медицинское учреждение для проведения необходимых процедур, после чего их отпустили домой. В настоящее время по данному факту инспекторами ПДН проводится проверка, — прокомментировала Светлана Новик, руководитель пресс-службы областной полиции.
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