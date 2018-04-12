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Школьники из Текстильщиков посетили музей «Огни Москвы»
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Школьники из Текстильщиков посетили музей «Огни Москвы» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы №654 имени Фридмана стали участниками экскурсии по музею «Огни Москвы». Об этом рассказали в администрации школы.
— Музей «Огни Москвы» — необычное место, посвященное истории фонарного дела в столице. Экскурсовод зажигал то свечку, то лучинку, то газовый фонарь, то масляный. Также в экспозиции дети увидели самые разные лампы, электрические часы, даже современный пульт управления освещением в столице, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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