Школьники из Текстильщиков посетили музей «Огни Москвы»

Воспитанники школы №654 имени Фридмана стали участниками экскурсии по музею «Огни Москвы». Об этом рассказали в администрации школы.

— Музей «Огни Москвы» — необычное место, посвященное истории фонарного дела в столице. Экскурсовод зажигал то свечку, то лучинку, то газовый фонарь, то масляный. Также в экспозиции дети увидели самые разные лампы, электрические часы, даже современный пульт управления освещением в столице, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)