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Проект 7 «А» класса школы № 1354 о районе Южное Бутово, будет размещен на сайте префектуры
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Проект 7 «А» класса школы № 1354 о районе Южное Бутово, будет размещен на сайте префектуры 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Исследование, которое выполнили учащиеся школы, посвященное историческим и популярным местам Южного Бутова, стало интересно журналистам сайта префектуры. Не секрет, что материалы, рассказывающие о происхождении района Южное Бутово, должны быть в дальнейшем оформлены в книгу, которую ребята собираются презентовать школьному музею. Этот прекрасный дар послужит в дальнейшем основой проекта для следующего класса, который решит выбрать эту тему.
Фото взято: https://img-fotki.yandex.ru/get/9668/21010760.72/0_823a8_7aa20457_XL.jpg
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