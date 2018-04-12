Проект 7 «А» класса школы № 1354 о районе Южное Бутово, будет размещен на сайте префектуры

Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Исследование, которое выполнили учащиеся школы, посвященное историческим и популярным местам Южного Бутова, стало интересно журналистам сайта префектуры. Не секрет, что материалы, рассказывающие о происхождении района Южное Бутово, должны быть в дальнейшем оформлены в книгу, которую ребята собираются презентовать школьному музею. Этот прекрасный дар послужит в дальнейшем основой проекта для следующего класса, который решит выбрать эту тему.

Фото взято: https://img-fotki.yandex.ru/get/9668/21010760.72/0_823a8_7aa20457_XL.jpg