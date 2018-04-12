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Студенты пермских вузов будут получать повышенную губернаторскую стипендию
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Студенты пермских вузов будут получать повышенную губернаторскую стипендию 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Соответствующее постановление утверждено правительством Пермского края.
Ежемесячная выплата будет составлять 11500 рублей, её будут назначать на конкурсной основе, 200 лучших студентов будут её получать с первого по третий курс. На 2018 — 2019 годы в бюджете Пермского края на эти цели дополнительно запланировано 18,4 миллиона рублей.
Претендовать на повышенные выплаты смогут те, кто поступит в пермские вузы на приоритетные направления подготовки (инженерно-технические, естественнонаучные и IT-специальности). При этом нужно иметь высокие баллы ЕГЭ (225 и выше по сумме трех предметов и заключившие договоры с предприятием на трудоустройство). По данным министерства образования и науки Пермского края, сейчас в вузах края 61% студентов с высокими баллами по ЕГЭ составляют именно «технари».
Напомним, сейчас дополнительную стипендию губернатора получают 1725 студентов пермских вузов. Её размер составляет 5750 рублей в месяц.
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