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Ученики школы № 17 собрали более полутора тонн макулатуры
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Ученики школы № 17 собрали более полутора тонн макулатуры 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Традиционно школа № 17 в районе Коньково активно участвует в проекте «Добрая школа» по сбору макулатуры, который проходит два раза в год: осенью и весной.
Официальным партнером проекта «Добрая Школа» является благотворительный Фонд «Линия Жизни», с 2004 года помогающий тяжелобольным детям с проведением высокотехнологичных дорогостоящих операций.
В этом году акция прошла под девизом: «Сдай макулатуру — спаси дерево — спаси жизнь ребенку!» За несколько дней ребята собрали более полутора тонн макулатуры, что эквивалентно 26 спасенным от вырубки деревьям. Победителем акции стал 6 «К» класс (классный руководитель Ирина Александровна Чуракова), собравший 427,8 кг макулатуры.
Все вырученные средства будут перечислены в фонд «Линия жизни». Сейчас специалисты фонда собирают средства на лечение четырехлетнего Ярослава Калмыкова из Самары. Мальчику предстоит сложная операция. Огромное спасибо всем ребятам и учителям, принявшим участие в проекте!
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