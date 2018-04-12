Ученики школы № 17 собрали более полутора тонн макулатуры

Традиционно школа № 17 в районе Коньково активно участвует в проекте «Добрая школа» по сбору макулатуры, который проходит два раза в год: осенью и весной.

Официальным партнером проекта «Добрая Школа» является благотворительный Фонд «Линия Жизни», с 2004 года помогающий тяжелобольным детям с проведением высокотехнологичных дорогостоящих операций.

В этом году акция прошла под девизом: «Сдай макулатуру — спаси дерево — спаси жизнь ребенку!» За несколько дней ребята собрали более полутора тонн макулатуры, что эквивалентно 26 спасенным от вырубки деревьям. Победителем акции стал 6 «К» класс (классный руководитель Ирина Александровна Чуракова ), собравший 427,8 кг макулатуры.