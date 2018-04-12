Юные жители Коптева попробовали себя за режиссерским пультом

Студенты-журналисты из расположенного в Коптеве центра «Радость» прошли практику в «Высшей школе телевидения» МГУ

— Студенты школы журналистики «Flash.ka» на три часа погрузились в рабочий процесс телевизионного канала и примерили на себя различные роли, — поделились организаторы. — Пригласила ребят на практикум руководитель телецентра «Высшей школы телевидения» Надежда Цымбалова.

Она тепло встретила студентов и их педагогов, провела небольшую экскурсию по студии, познакомила со специалистами, которые отвечают за всю техническую и съемочную часть, и рассказала об истории создания самого факультета.

Затем часть студентов переместилась за режиссерский пульт, оставшиеся ребята пробовали себя в качестве телеведущих. (ео)