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Юные жители Коптева попробовали себя за режиссерским пультом
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Юные жители Коптева попробовали себя за режиссерским пультом 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Студенты-журналисты из расположенного в Коптеве центра «Радость» прошли практику в «Высшей школе телевидения» МГУ.
— Студенты школы журналистики «Flash.ka» на три часа погрузились в рабочий процесс телевизионного канала и примерили на себя различные роли, — поделились организаторы. — Пригласила ребят на практикум руководитель телецентра «Высшей школы телевидения» Надежда Цымбалова.
Она тепло встретила студентов и их педагогов, провела небольшую экскурсию по студии, познакомила со специалистами, которые отвечают за всю техническую и съемочную часть, и рассказала об истории создания самого факультета.
Затем часть студентов переместилась за режиссерский пульт, оставшиеся ребята пробовали себя в качестве телеведущих. (ео)
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