«Надо исправлять»: в школах Самары не обслуживают «тревожные» кнопки

В бюджете Самары нет средств на обслуживание тревожных кнопок в общеобразовательных учреждениях города. Об этом в четверг, 12 апреля, на заседании контрольного комитета сообщил председатель гордумы Алексей Дегтев

— В 2018 году ни одной копейки не заложили в бюджет города на обслуживание тревожных кнопок в школах и детсадах. Надо исправлять это упущение и найти средства. Дети — самое ценное, что у нас есть, — рассказал Алексей Дегтев.

Пристальное внимание на безопасность в учебных заведениях чиновники обратили после инцидента 25 января. В колледж на улице Советской Армии 15-летний подросток пронес оружие в чехле из-под гитары. Он разбросал дымовые факелы в коридорах и взял в руки две винтовки. Никто не пострадал. Мальчика сразу же задержали студенты колледжа. Оказалось, что с помощью такого представления он хотел привлечь внимание родителей к своей персоне.