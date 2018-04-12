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Восьмиклассников проверят на наркотики
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Восьмиклассников Москвы начнут в обязательном порядке проверять на наркотики 

ТАСС 1 час назад
Учащихся восьмых классов в московских школах с 2018 года начнут тестировать в обязательном порядке на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"С учетом положительных результатов, полученных в ходе реализации пилотного проекта по тестированию на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся восьмых классов образовательных организаций, данная категория будет включена в программу медицинского тестирования на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, ранее тестирование на наркотики проводилось среди учащихся 10-х классов и 1-х курсов профессиональных образовательных организаций.
Всего в 2017 году было проведено 49944 профилактических медицинских осмотра по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств в 601 образовательной организации Москвы. Было выявлено 29 детей, употребляющих наркотические вещества.
"После проведения индивидуальной мотивационной работы по изменению дезадаптивных форм поведения и получения добровольного информированного согласия в письменном виде все они направлены в Детский наркологический центр для включения в лечебно-диагностическую программу", — уточняется в материале.
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