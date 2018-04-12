Восьмиклассников проверят на наркотики

Восьмиклассников Москвы начнут в обязательном порядке проверять на наркотики

Учащихся восьмых классов в московских школах с 2018 года начнут тестировать в обязательном порядке на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"С учетом положительных результатов, полученных в ходе реализации пилотного проекта по тестированию на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся восьмых классов образовательных организаций, данная категория будет включена в программу медицинского тестирования на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, ранее тестирование на наркотики проводилось среди учащихся 10-х классов и 1-х курсов профессиональных образовательных организаций.

Всего в 2017 году было проведено 49944 профилактических медицинских осмотра по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств в 601 образовательной организации Москвы . Было выявлено 29 детей, употребляющих наркотические вещества.