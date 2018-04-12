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Минобрнауки готовит проект по доступности дошкольного образования
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Минобрнауки готовит проект по доступности дошкольного образования 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ готовит проект создания яслей для стопроцентной доступности дошкольного образования в России, сообщается на сайте ведомства в материалах по итогам работы за прошедший год.
"Приоритетное направление — создание яслей. С этой целью готовится проект, предусматривающий достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (ясли и ясельные группы)", — сказано на сайте.
Ранее сообщалось, что, по данным министерства, доступность дошкольного образования в России за 2017 год достигла отметки в 98,9%.
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