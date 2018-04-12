В Алтайском крае собираются сократить 1500 работников образования?

Поговаривают, что в этом году в сфере образования грядёт существенное сокращение. Это что за, извините, ерунда? У нас что, учителя или воспитатели лишние нашлись?

Очередная необходимость оптимизации штатов в сфере образования, якобы, «вытекает» из повышения с 1 мая минимального размера оплаты труда и исполнения решения Конституционного суда о «районных коэффициентах» (см. «АиФ-Алтай» , № 1-2, «Платите правильно!»). По логике краевых властей, это тяжкий груз на фонды оплаты труда бюджетных организаций, который можно уменьшить сокращением работников.

Председатель краевого профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев резко критикует эти намерения (по предварительной оценке, под «оптимизацию» могут попасть около полутора тысяч человек). Во-первых, по его словам, возмущает «кампанейщина при проведении столь болезненных для людей мероприятий: они проводятся по указке сверху, во всех районах и учреждениях, без экспертной оценки их последствий для системы образования». Во-вторых, «настораживает непрозрачный характер организации данной кампании: срочно, бегом, по телефонному звонку… ».

Есть ещё в-третьих и далее, включая вопрос «где сопровождение данных мероприятий программами по трудоустройству выбрасываемых на улицу работников?».

По его мнению, «власть не должна вести себя „аки тать в нощи“, любые, а тем более очень непопулярные мероприятия нужно проводить по-человечески, взвешенно, с умом». Механическое сокращение — просто потому, что мало денег — может привести к непоправимым последствиям и даже беде.

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