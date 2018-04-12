В школе в 4-м Вешняковском проезде открылась выставка «Торжество жизни»

Воспитанницы школы №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде, подготовили для одноклассников и педагогов творческую выставку «Торжество жизни». Об этом сообщили в администрации школы.

— Яркие открытки, оформленные лентами, мягкая игрушка, картина из лоскутков в технике кинусайга, композиция из соленого теста и декоративное пасхальное деревце — вот работы, которые подготовили ученицы нашей школы, — отметил представитель образовательного учреждения.

Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова расположена по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)