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В школе в 4-м Вешняковском проезде открылась выставка «Торжество жизни»
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В школе в 4-м Вешняковском проезде открылась выставка «Торжество жизни» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Воспитанницы школы №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде, подготовили для одноклассников и педагогов творческую выставку «Торжество жизни». Об этом сообщили в администрации школы.
— Яркие открытки, оформленные лентами, мягкая игрушка, картина из лоскутков в технике кинусайга, композиция из соленого теста и декоративное пасхальное деревце — вот работы, которые подготовили ученицы нашей школы, — отметил представитель образовательного учреждения.
Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова расположена по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
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