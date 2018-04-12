Педагоги Приморья возмущены: им не предоставили гарантии оплаты при работе во время ОГЭ

«Получается, что ОГЭ — трудовая повинность?»

Профсоюз работников образования Приморья обеспокоен вопросом оплаты труда педагогов, которые участвуют в проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) у девятиклассников краевых школ. В 2017 году крайкому удалось добиться выплат учителям за работу на ЕГЭ, и экс-вице-губернатор Илья Ковалев заверил, что идет работа над тем, чтобы уже в 2018-м оплачивалось и участие в ОГЭ. Но сегодня краевые власти дали ясно понять, что педагоги будут работать на этом экзамене бесплатно. Профсоюз с этим не согласен, передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края

О том, что доплат за работу на основном государственном экзамене так и не будет, председатель Приморской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ирина Мариш узнала в начале марта, на совещании по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников. Первым делом она направила письмо вице-губернатору Константину Межонову с просьбой разобраться в ситуации и решить вопрос с обещанной оплатой за работу на ОГЭ.

4 апреля пришел ответ, подписанный и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Ольгой Московкиной. В нем было сказано, что департамент рекомендовал муниципалитетам «рассмотреть вопрос об организации мероприятий стимулирующего характера по отношению к лицам, задействованным в организации и проведении основного государственного экзамена».

Но уже сегодня понятно, что эту рекомендацию муниципалитеты проигнорируют — средства на это должны быть учтены в субвенции из краевого бюджета, а этого так и не произошло.

Педагоги Приморья возмущены, и профсоюз их позицию разделяет.

— Мало того, что наши учителя вынуждены работать на 1,5-2 ставки, чтобы обеспечить себе более или менее приличную зарплату, так еще и за дополнительную нагрузку им вновь не будут платить. Получается, что ОГЭ — трудовая повинность? Мы не допустим рабского труда, любая работа должна оплачиваться, — говорит лидер отраслевого профсоюза края.

Только непосвященному в процесс организации итоговой аттестации школьников может казаться, что ничего сложного в работе на ОГЭ или ЕГЭ нет, и что это мало чем отличается от обычного рабочего дня педагога.

На самом деле это отнимает у учителей много сил, времени и нервов. Работа на ОГЭ начинается намного раньше самого экзамена. Педагоги посещают курсы, знакомятся с законодательством в области ГИА, проходят инструктаж, проводят пробные экзамены. Причем каждый год инструкции к проведению экзамена меняются, и все эти новшества надо держать в голове.

Рабочий день педагога в день ЕГЭ или ОГЭ нередко начинается с шести утра и длится 10-12 часов. Учителей распределяют по разным районам города, добираться до назначенной школы часто приходится не с одной пересадкой на общественном транспорте или на такси (расходы, разумеется, никто не компенсирует). Правила для педагогов строги так же, как и для учеников. Малейшая осечка в организационном процессе — например, вышедшая из строя камера видеонаблюдения, больше чем на 15 минут — может привести к аннуляции результатов экзамена всего класса и штрафам для организаторов.

Воодушевленные прошлогодним обещанием краевой власти педагоги рассчитывали, что в этом году их труд будет вознагражден. К слову, суммы доплат небольшие, и несмотря на то, что они начисляются с задержкой (за работу на ЕГЭ в прошлом году многие учителя получили деньги только в конце декабря), педагоги рады и такой поддержке. Однако в этом году деньги вновь получат только те, кто участвует в ЕГЭ. Их коллеги, задействованные в основном государственном экзамене, вынуждены будут вновь работать бесплатно.

Профсоюз работников образования Приморья намерен с этим бороться.