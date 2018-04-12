Будь в тренде вместе с Ульяновским политехом! 

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Ветроэнергетика

С сентября 2017 года в ульяновском политехе начала работу первая в России кафедра, ведущая подготовку инженеров-ветроэнергетиков по профилю «Ветроэнергетические системы и комплексы». Так университет оперативно отреагировал на строительство первого в России ветропарка на территории Ульяновской области

Кафедра оснащена современным лабораторным оборудованием в области аэро-, гидро-, газодинамики и энергетики. Уже есть предварительная договорённость с руководством ветропарка о прохождении студентами практики и дальнейшем трудоустройстве. Обучение для студентов полностью бесплатное.

Гуманитарии в IT-отрасли

С сентября 2018 года университет начнёт обучать информационным технологиям студентов гуманитарного факультета по профилям «Медиапроектирование и графический дизайн» и «Медиасистемы и медиакоммуникации». Полученные знания и навыки позволят выпускникам занимать должности руководителей отделов цифрового контента, проектировщиков интерфейсов сайтов и мобильных приложений, медиастратегов, медиааналитиков, SMM-специалистов, разработчиков интернет-ресурсов и др. Такие кадры важны не меньше технических, их востребованность растёт с развитием информационных технологий, как и уровень заработных плат.

Нефтегазовое дело

Подготовка по профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки» идёт на русском и английском языках. Обучение по всей России ведётся лишь в десятке вузов, в число которых входит и технический университет. Области применения профессиональных знаний обширны: организации по проектированию и обслуживанию объектов нефтегазового комплекса управления буровых работ, предприятия по добыче нефти и газа и капитальному ремонту скважин, службы по диагностике и ремонту трубопроводов и т.д.

Обучение языку и культуре Китая

В вузе с 2016 года изучают китайский язык (профиль «Межкультурная коммуникация»). Занятия со студентами ведёт носитель языка, профессор китайского университета господин Ван Личжун. Выпускники могут строить карьеру лингвиста, переводчика, преподавателя, филолога или стать профессионалом будущего — менеджером по кросс-культурной коммуникации.

Профессионалы в сфере ЖКХ Высококлассные специалисты в области ЖКХ сегодня крайне востребованы по всей стране. С 2015 года в университете совместно с правительством области есть целевой набор студентов на профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». Одно из ключевых преимуществ — студенты, ещё обучаясь в вузе, заключают договор с работодателем и гарантированно трудоустраиваются после выпуска. Согласно атласу новых профессий к 2020 году в этой сфере появятся специалисты по перестройке, усилению старых строительных конструкций, и их деятельность будет крайне востребована в связи с растущими проблемами жилого фонда.

Экономисты в будущем

Представления о скучной работе экономистов давно устарели. Сегодня это профессионалы, сочетающие знания и навыки в нескольких областях. В дополнение к полному спектру экономических направлений с 2017 года в УлГТУ идёт обучение по трём новым профилям: «Финансовая аналитика в отраслях и сферах экономики», «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности», «Финансы промышленных предприятий».

Безопасность, движение, транспорт

Абитуриент, поступив на профиль «Организация и безопасность движения» (машиностроительная сфера), научится совершенствовать методы отбора, подготовки и повышения квалификации водителей в автошколах и автотранспортных предприятиях, проводить экспертизу и расследования ДТП.

Интересной новой профессией в этом случае станет «Дистанционный координатор безопасности» — оператор новых автоматизированных и роботизированных охранных систем, следящий за их состоянием через датчики и камеры наблюдения. Ещё один новый профиль — «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе». Деятельность такого выпускника будет связана с совершенствованием систем управления, эффективностью затрат, безопасностью, контролем за работой транспортно-технологических систем и пр.

Полная информация о направлениях подготовки и количестве мест, вступительных испытаниях и необходимых документах для поступления в технический вуз на сайте приёмной комиссии

www.pk.ulstu.ru и по телефону (8422) 43-05-05.

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