В Самаре 21 апреля состоится лингвистический фестиваль

Второй год подряд кафедра русского языка и массовой коммуникации организует лингвистический фестиваль, цель которого доступно и всеобъемлюще рассказать о богатом языковом многообразии.

Студентов, школьников и гостей фестиваля ждет программа из мастер-классов, языковых игр, конкурсов и знакомств с иностранными друзьями.

В этом году фестиваль объединяет более 20-ти языков, среди которых шотландский вариант английского, малагасийский, турецкий, португальский, татарский, цыганский и другие.