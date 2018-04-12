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В Самаре 21 апреля состоится лингвистический фестиваль
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В Самаре 21 апреля состоится лингвистический фестиваль 

Волга Ньюс 1 час назад
Второй год подряд кафедра русского языка и массовой коммуникации организует лингвистический фестиваль, цель которого доступно и всеобъемлюще рассказать о богатом языковом многообразии.
Студентов, школьников и гостей фестиваля ждет программа из мастер-классов, языковых игр, конкурсов и знакомств с иностранными друзьями.
В этом году фестиваль объединяет более 20-ти языков, среди которых шотландский вариант английского, малагасийский, турецкий, португальский, татарский, цыганский и другие.
В числе спикеров преподаватели вузов, студенты и носители языков. Помимо языковых мастер-классов в рамках фестивального дня пройдет лекция о технологиях публичного выступления от Руслана Хоменко (ведущего тренера-лицензиата Университета риторики и ораторского мастерства, Москва), а представители школы Инесс Бугуан расскажут о технологии интенсивного погружения в язык. Одновременно будут работать три конкурсные площадки, где пройдут финалы конкурсов звучащих эссе, социальных видеороликов и чтецов на английском языке. День завершится праздничным концертом с участием представителей различных культур.
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