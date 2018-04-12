Шестиклассников приглашают к участию в проекте Математическая вертикаль

Обучающиеся школы примут участие в проекте. Фото:архивное ГБОУ школа №2073

В следующем учебном году в столице запланирован старт проекта «Математическая вертикаль».

Образовательный проект рассчитан на обучающихся 7-9 классов. В рамках проекта, под руководством специально обученных педагогов, старшеклассники будут изучать современный курс математики, посещать кружки, факультативы по другим естественно-научным предметам.

Обучающиеся образовательного комплекса Школа №2073 также могут принять участие в проекте. Об этом сообщается на официальном сайте учебного учреждения.

Для зачисления в класс проекта «Математическая вертикаль» будет проводиться по итогам независимой вступительной работы, принять участие в которой могут обучающиеся 6-х классов. Проведение экзаменационной работы запланировано на 19 апреля.