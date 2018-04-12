Тест на оценку знаний и грамотности пройдут школьники в Алтуфьеве 

Школа №1370 Алтуфьевского района присоединится к международному исследованию PISA (Programme for International Student Assessment), которое оценивает грамотность школьников и умение применять знания на практике. В этом году исследование будут проводить в более чем 80 странах мира среди учащихся 15-летнего возраста. Как сообщили в пресс-службе школы, 17 и 18 апреля обучающиеся пройдут компьютерное тестирование по чтению, естествознанию, математике и решению глобальных проблем, а также анкетирование, которое позволит выявить отношение учащихся к обучению и их жизненный опыт. Для участия в тестировании национальным центром тестирования PISA случайным образом отобраны 52 обучающихся школы №1370, достигшие 15-летнего возраста.
«После выполнения тестирования учащийся не получает оценку, таким образом участие в исследовании PISA — 2018 не влияет на текущую и итоговую успеваемость», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, международное исследование PISA проводится раз в три года. В 2015-м Россия заняла четвертое место по финансовой грамотности, 26-е место по читательской грамотности, 23-е по математической и 32-е место по естественнонаучной грамотности. Тогда участие в мероприятии принимали около 70 стран. (вт)