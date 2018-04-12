Власти Карелии выделили 1,6 млрд рублей на строительство двух школ

ПЕТРОЗАВОДСК , 12 апреля. / ТАСС /. Карелия получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на строительство двух школ в 2019-2020 гг., что позволит ликвидировать вторую смену. В учреждениях создадут более 2,5 тыс. учебных мест, сообщила заместитель премьер-министра правительства республики Лариса Подсадник.

Министерством образования и науки России одобрена заявка Карелии и выделены средства в размере одного млрд 638 млн рублей на строительстве школ в Петрозаводске и Кеми на 1350 мест и 1200 мест соответственно", — сказала Подсадник на заседании регионального правительства.

По ее словам, в конце 2017 года введена в эксплуатацию школа на 330 мест в карельском поселке Ледмозеро. Первых школьников она примет в сентябре этого года. Также правительством республики направлена еще одна заявка в Министерство образования и науки РФ на строительство еще двух школ в городах Сортавала и Медвежьегорск

Подсадник сказала, что в школах республики обучаются 69382 человек. Из них во вторую смену учится всего 1851 школьник или 2,8% от общего числа обучающихся. «Это небольшая цифра, но мы понимаем, что стоит задача полностью уйти от второй смены», — отметила она.

Также вице-премьер сказала, что в Карелии есть проблема с обеспечением детей местами в яслях. На 1 января 2018 года очередь составляет 12,1 тыс. человек, из них 8,2 тыс. детей в Петрозаводске. «В 2018 году на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет выделено 149 млн рублей из федерального бюджета, на 2019-2020 гг. федеральная программа будет продолжена, и республике предусмотрено выделение порядка 350 млн рублей», — добавила Подсадник.