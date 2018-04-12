11 вузов России вошли в топ-100 мировых рейтингов

11 российских вузов вошли в топ-100 мировых рейтингов за 2017 год, сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Отмечается, что девять из указанных учебных заведений являются участниками проекта «5-100».

Кроме того, сообщается, что17 российских университетов, включая 13 участников проекта «5-100», вошли в топ-200 мировых институциональных, предметных и отраслевых рейтингов.

По данным министерства, в 2017 году в рамках проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» были отобраны вузы, на базе которых будут созданы подобные инновационные центры. В их число попал 51 вуз в 39 российских субъектах.