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Минобрнауки планирует принимать рекомендации по ЕГЭ от выпускников
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Минобрнауки планирует принимать рекомендации по ЕГЭ от выпускников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ планирует обратиться к выпускникам 2018 года с просьбой прислать на электронную почту ведомства рекомендации по улучшению процедуры проведения единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщил замглавы министерства и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в четверг.
"Мы в этом году планируем обратиться к выпускникам 2018 года, чтобы они сразу после экзамена на наш адрес электронный направляли свои предложения по улучшению условий сдачи экзамена. Мы их обязательно проанализируем, обобщим и при необходимости будем использовать", — заявил Кравцов.
Ранее Кравцов рассказал, что завершившийся в среду досрочный период сдачи ЕГЭ прошел без сбоев и серьезных нарушений. Утечки экзаменационных материалов, по его словам, не произошло.
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