Минобрнауки планирует принимать рекомендации по ЕГЭ от выпускников

"Мы в этом году планируем обратиться к выпускникам 2018 года, чтобы они сразу после экзамена на наш адрес электронный направляли свои предложения по улучшению условий сдачи экзамена. Мы их обязательно проанализируем, обобщим и при необходимости будем использовать", — заявил Кравцов.

Ранее Кравцов рассказал, что завершившийся в среду досрочный период сдачи ЕГЭ прошел без сбоев и серьезных нарушений. Утечки экзаменационных материалов, по его словам, не произошло.