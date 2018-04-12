Школьники из района Люблино заняли третье место в городском квесте «Умницы и умники» 

Воспитанники школы №2092, которая расположена в районе Люблино, заняли третье место в городском интерактивном квесте «Умницы и умники». Об этом сообщил сотрудник администрации образовательного учреждения.
— В ходе квеста участники находили географические объекты по координатам, разгадывали логические загадки различной сложности, используя ресурсы Google, LearningApps, библиотеку Московской электронной школы, — пояснил представитель администрации.
Адрес школы №2092: улица Марьинский Парк, дом 43. (мю)