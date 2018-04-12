В Нижегородской области растет количество абитуриентов

14 тысяч абитуриентов будут поступать в нижегородские вузы в 2018 году. Об этом сообщил начальник сектора программ высшего и среднего профобразования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования , науки и молодежной политики региона Игорь Захаров на пресс-конференции 12 апреля.

По его словам, количество абитуриентов в последнее время растет. В прошлом году их было 13,7 тысяч.

«Пока мы находимся на дне демографической ямы, поэтому увеличение пока незначительное», — сказал Захаров.

Ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина Александр Федоров в свою очередь отметил, что в ближайшие десять лет ситуация изменится и количество абитуриентов увеличится больше чем в два раза.

«Сейчас начинается достаточно энергичная смена поколений в среде вузов. Демографическая ситуация в регионе внушает оптимизм, но и создает определенные вызовы. Мы помним, что в 2016 году в первые классы школ пришло 33 тысячи человек. И уже меньше чем через десять лет они станут выпускниками и выйдут в систему высшего образования. Сейчас мы с трудом принимаем 14 тысяч, и это при том, что 15% абитуриентов не являются жителями Нижегородской области . Это общая проблема, которую надо решать», — подчеркнул Федоров.

Напомним, ЕГЭ досрочного периода завершился в Нижегородской области.