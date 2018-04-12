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Ярославская школа выплатит компенсацию ученику за некорректные действия педагога
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Ярославская школа выплатит компенсацию ученику за некорректные действия педагога 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд назначил компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей родителям подростка с инвалидностью, на лбу которого учительница во время урока написала «не готов». Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.
"Суд частично удовлетворил иск. Со школы, где произошел инцидент, взыскали моральный вред в размере 15 тыс. рублей", — сказала Сарбунова. Она также отметила, что ответчиком в суде выступали и школа, и учительница.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в октябре 2017 года в частной учебной организации — вальдорфской школе, на уроке русского языка. Учительница написала на лбу 14-летнего подростка «не готов», одноклассники удерживали мальчика, чтобы он не вырвался. После этого мать ученика написала заявление в правоохранительные органы и перевела сына в другую школу.
Учительница объяснила свой поступок тем, что подросток в течение длительного времени не готовился к урокам, нарушал дисциплину в классе и периодически срывал учебные занятия.
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