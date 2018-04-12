А в школе №2006 грядёт Единый клубный день

Он состоится в воскресенье, 15 апреля. О Едином клубном дне сообщил сайт школы №2006.

Единый Клубный день будет проведён, прежде всего, для родителей будущих первоклассников, а также для мам и пап учеников начальной школы.

В программе нынешнего клубного дня — мастер-класс кандидата педагогических наук, Заслуженного учителя России , директора школы №2006, автора методики письма Веры Илюхиной. Мастер-класс пройдёт в школьном актовом зале. На этой встрече с директором школы также состоится разговор о перспективах развития московского образования.

Примечательно, что такая программа нынешнего Единого клубного дня обусловлена запросами родителей.