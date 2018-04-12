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А в школе №2006 грядёт Единый клубный день
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А в школе №2006 грядёт Единый клубный день 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Он состоится в воскресенье, 15 апреля. О Едином клубном дне сообщил сайт школы №2006.
Единый Клубный день будет проведён, прежде всего, для родителей будущих первоклассников, а также для мам и пап учеников начальной школы.
В программе нынешнего клубного дня — мастер-класс кандидата педагогических наук, Заслуженного учителя России, директора школы №2006, автора методики письма Веры Илюхиной. Мастер-класс пройдёт в школьном актовом зале. На этой встрече с директором школы также состоится разговор о перспективах развития московского образования.
Примечательно, что такая программа нынешнего Единого клубного дня обусловлена запросами родителей.
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